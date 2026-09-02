بيسنت: شركات الطيران والأصول الرقمية قد تكون أهدافاً لعقوبات مرتبطة بإيران

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت ​بيسنت اليوم الأربعاء إن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية ربما تكون أهدافا محتملة، وذلك في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني.

وردا على سؤال حول الدعم ‌الروسي لإيران خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، حذر ‌بيسنت "الجميع" من دعم طهران.

وأضاف ‌في المقابلة التي جاءت ‌بعد يوم ‌من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه ​لإيران "رسالتي للجميع ‌هي ​الابتعاد. نريد جميعا أن ينتهي هذا الصراع، وأسرع طريقة لإنهاء الصراع هي ​ألا يقدم أحد أي دعم لهذا النظام".

وأضاف "نجري محادثات مستفيضة مع أي جهة تدعم النظام".

وكان بيسنت ذكر أمس الثلاثاء أن الإدارة الأميركية قد تستهدف أيضا شركات تأجير الطائرات، وربما ‌تعلن فرض عقوبات على بنك ​هذا الأسبوع، في إطار الحملة الاقتصادية على إيران.