أحداث وصور.. مصرع 100 شخص في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال

المصدر: دهرادون (الهند) ■ أ.ف.ب

قُتل أكثر من 100 شخص إثر أيام عدة من فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال، كما قال مسؤولون، الأربعاء، فيما لايزال العشرات مفقودين. وفي أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون إن 46 شخصاً قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 شخصاً. في كيرالا في الجنوب قال رئيس وزراء الولاية، بيناراي فيجايان، إن الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلاً. و30 على الأقل من الذين لقوا حتفهم في أوتارخاند، سقطوا إثر سبعة حوادث منفصلة في منطقة ناينيتال في وقت مبكر الثلاثاء، بعدما تسببت أمطار غزيرة في انزلاقات تربة وانهيار مبانٍ عدة.

وخمسة من القتلى من عائلة واحدة، وقد طمرت الأمطار منزلهم إثر انزلاقات التربة، كما قال المسؤول المحلي براديب جاين لوكالة فرانس برس. وفي النيبال، قال هومكالا باندي مسؤول قسم إدارة الكوارث: «في الأيام الثلاثة الماضية، قُتل 31 شخصاً جرّاء الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في مختلف أنحاء البلاد. وإن هناك 43 شخصاً مفقودون». وأضاف «لاتزال الأمطار تهطل في أماكن عدة، ونحن لانزال نجمع الحصيلة التي قد ترتفع أكثر».

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