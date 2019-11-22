أميركية تستعيد محفظة يد فقدتها قبل 65 عاماً

المصدر: ترجمة: م.م عن «نيوزيدلند هيرالد»

عام 1954 فقدت مارتي إنغام محفظتها السوداء، التي كانت تحتوي على دفتر، وأحمر شفاه، وصور مدرسية، ورسائل خاصة، ودعوة لحفلة موسيقية. لقد كانت في الـ16 من العمر عندما فقدت محفظتها. بعد 65 عاماً، وخلال الشهر الماضي، وجد عمال بناء محفظة اليد، بينما كانوا يزيلون الخزائن لتجديد المدرسة، وسلموها إلى مقاطعة غريتر كلارك في جيفرسونفيل، وهي مدينة على طول نهر أوهايو.

إلى ذلك، وضع موظف في المنطقة التعليمية رسالة على «فيس بوك»، تقول إنه تم العثور على «محفظة يد ضائعة» مع صور لحقيبة مارتي. وساد الاعتقاد أنه من الصعب إيجاد صاحبة المحفظة بعد هذه الفترة الطويلة، لكن «فيس بوك» فعل ما يصعب فعله، فقد وقعت عين ابن العجوز، جون، على الإعلان، وكانت لحظة مثيرة بالنسبة لمارتي وابنها.

تم إرسال المحفظة إلى مارتي (81 عاماً)، التي تعيش في جنوب غرب ولاية فلوريدا. وقالت الجدة إنها شعرت كأنها عادت إلى زمن التنانير والجوارب الملونة، عندما فتحت محفظتها القديمة «كان الأمر مثل فتح كبسولة زمنية»، وكانت القصة ساحرة لدرجة أن مارتي ظهرت في القصص الإخبارية التي أظهرت محتويات الحقيبة، التي تضمنت رسائل مكتوبة بخط اليد، وتقول إحدى الرسائل: «عزيزتي مارتي، سمعت أن (بول) طلب منك الذهاب معه إلى الحفل الموسيقي»، مضيفة: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأكون مسروراً لاصطحابك معي».