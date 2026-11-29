أ ف ب - واشنطن

يواجه رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ جلسة استجواب في الكونغرس الثلاثاء، عقب إعادته المفاجئة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة على الرغم من ضلوعه في فضيحة مدوية مرتبطة بالصين والتي أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكثّفت عودة هوانغ بعد 11 يوماً فقط على استقالته على خلفية علاقات عدة أقامها، بما في ذلك مع امرأة تدعى أليس هوانغ ويشتبه بأنها جاسوسة صينية، المطالبات من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بالحصول على أجوبة وتشديد الضوابط على تصدير الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يمثل هوان الثلاثاء في جلسات استجواب مغلقة أمام ثلاث لجان في مجلس النواب يقودها الجمهوريون وهي لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الاستخبارات واللجنة المختصة بشؤون الصين.

وأكد رؤساء اللجان في بيان مشترك أن«التحقيق الداخلي الموجز الذي أجراه مجلس إدارة إنفيديا وإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه، لا يمحوان التهديدات التي تواجه الأمن القومي ولا التساؤلات التي يتعيّن الإجابة عليها».

وأضافوا «ما زلنا ملتزمين بالحصول على إجابات بشأن التهريب الواسع النطاق لمنتجات إنفيديا، وتحويل مسارها لخدمة أغراض عسكرية صينية، ودورها المحوري في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لدى خصمنا الأبرز».

وسيخضع المستشار العام لشركة إنفيديا تيم تيتر أيضاً لاستجواب خلف أبواب مغلقة أمام لجان مجلس النواب نفسها الأربعاء.

ومن المقرر أن يمثل هوانغ الخميس في جلسة استماع علنية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.

وتتمحور الفضيحة حول اتهامات تفيد بتحويل مسار رقائق إنفيديا المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين عبر «ميغاسبيد»، وهي شركة تتخذ من سنغافورة مقراً وكانت تقودها سابقا أليس هوانغ التي تشتبه الاستخبارات الأميركية في عملها لصالح بكين.