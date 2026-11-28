مكي معمري

لقد ابتكرت الشركات الأميركية الكبرى نموذجاً جديداً من المديرين التنفيذيين، وهو الرئيس التنفيذي الذي أصبح «أكبر من أن يُقال». ففي 17 نوفمبر الجاري، أعلن مجلس إدارة شركة «إنفيديا» العملاقة للتكنولوجيا، أنه قبل استقالة رئيس الشركة التنفيذي، جنسن هوانغ، الذي أطاحته فضيحة علاقة مع جاسوسة صينية مزعومة، وعلاقة عاطفية مع إحدى الموظفات.

وبعد ستة أيام، عاد هوانغ إلى منصبه، بعد أن أعيد تعيينه بإجماع من قبل مجلس الإدارة نفسه، لترتفع أسهم شركة «إنفيديا» ارتفاعاً حاداً.

واحتفل العديد من المستثمرين بعودة المؤسس الذي يرتدي سترة جلدية، والذي يُنسب إليه الفضل في جعل الشركة محركاً لثورة الذكاء الاصطناعي.

وقبل ثلاث سنوات، كان مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي» المتخصصة في تطوير نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد أقال رئيسها التنفيذي سام ألتمان، متذرعاً بعدم الصراحة مع أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد خمسة أيام، عاد ألتمان، وتم استبعاد معظم أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين عن إقالته.

جنسن هوانغ عاد إلى منصبه بعد 6 أيام من إقالته. رويترز

نقطة ضعف

وفي كلتا الحالتين (إنفيديا وأوبن إيه آي)، اكتشف أعضاء مجلس إدارة الشركتين، أن السلطة الرسمية لإقالة الرئيس التنفيذي لا تعني بالضرورة القدرة على القيام بذلك في الواقع العملي.

وكشفت هاتان الحادثتان عن نقطة ضعف ثلاثية الأبعاد في حوكمة الشركات: التحدي المتمثل في المؤسسين، والتعقيد الاستثنائي للذكاء الاصطناعي، والاعتماد المتزايد للاقتصاد الأميركي والأمن القومي على مجموعة صغيرة من الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا.

ويتمتع كل من ألتمان وهوانغ بشخصية بارزة وخبرة فنية وقدرة على التأثير في السوق، ما جعلهما في مأمن من الإقالة النهائية.

ومع ذلك، إذا لم تتمكن مجالس إدارة الشركات التكنولوجية الأكثر تأثيراً في أميركا من ممارسة السلطة المطلقة، فإن هذه الشركات تصبح فعلياً غير قابلة للسيطرة.

ويكشف هذا عن فجوة كبيرة في حوكمة الشركات، ما يؤكد ضرورة وجود تنظيم قوي لضمان ألا تتحول نقاط الضعف لدى الشركات الأميركية القوية إلى نقاط ضعف قاتلة للديمقراطية والمجتمع الأميركي ككل.

صفة مميزة

ويعد مؤسس الشركة صفة مميزة لثقافة الأعمال الأميركية، فقد تمكن مؤسس شركة «فورد» للسيارات، هنري فورد، والرائد في صناعة الصلب، أندرو كارنيغي، من تطوير صناعات غيّرت وجه المجتمع الأميركي انطلاقاً من شخصيتهما وأساليب عملهما المميزة.

وفي هذا السياق، يعتبر ستيف جوبز، المثال التاريخي الأكثر شهرة لهذا النوع من الشخصيات في مجال التكنولوجيا.

وبعد إجباره على مغادرة شركة «أبل» في عام 1985، عاد جوبز في عام 1997 عندما كانت الشركة في حالة تدهور حاد. وساعد سجله الحافل بالإبداع على استعادة ثقة الموظفين والعملاء والمستثمرين والمطورين.

كما أقنع جوبز صديقه الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، بيل غيتس، باستثمار 150 مليون دولار في «أبل»، والالتزام بتطوير برامج «مايكروسوفت» لأجهزة كمبيوتر «ماكنتوش»، ما أدى إلى بناء نظام بيئي تداخلت فيه المصالح، وسيطر جوبز على السوق لعقود. وقد يكون لهؤلاء المؤسسين الجريئين قواسم مشتركة مع الفنان أو المبدع أكثر مما لديهم مع زملائهما من الرؤساء التنفيذيين، فالمعماري العظيم أو المخرج السينمائي يعمل مع فرق كبيرة، لكنه يضع بصمة لا تخطئها العين على أعماله.

ورغم أن الاستوديو أو التقاليد قد تستمر بعد وفاة مؤسسها أو رحيله، فإن المستثمرين والمتعاونين والجمهور لا يبقون دائماً.

سام ألتمان عاد إلى منصبه بعد 5 أيام من إقالته. أرشيفية

الإلهام

وتساعد هذه المقارنة على تفسير سبب كون مسألة الخلافة في شركات التكنولوجيا الرائدة محفوفة بالمخاطر إلى هذا الحد.

ويراهن المستثمرون على حكمة المؤسس بشأن تقنيات لم يثبت بعد إمكاناتها التجارية. ويستلهم المهندسون الإلهام من شخص لديه رؤية معينة.

ويستثمر العملاء وشركاء الأعمال في المستقبل الذي يعد به المؤسس. ومع تضافر هذه القوى، فإنها تجسد التصورات حول عبقرية الفرد، ما يجذب المزيد من المواهب ورأس المال. وهكذا تصبح الثقة عملية ذاتية الاستمرار.

هذا الولاء قابل للقياس، حيث تصدر هوانغ تصنيف «غلاسدور» لعام 2026 للرؤساء التنفيذيين بنسبة تأييد بلغت 99%، بين الموظفين الذين شاركوا في التقييم. وأفادت تقارير، بأن آلاف الموظفين وقّعوا على رسالة تطالب بإعادته إلى منصبه هذا الشهر. ويبدو أن سلوكه القاسي تجاه بعض الموظفين لم يؤثر كثيراً في إضعاف تلك الهالة. وقد أظهرت أزمة «أوبن إيه آي» في عام 2023 قوة هذا الولاء.

وبعد أن أقال مجلس الإدارة ألتمان، وقع أكثر من 95% من موظفي الشركة على رسالة يهددون فيها بالاستقالة ما لم يعد إلى منصبه. أما «مايكروسوفت»، أكبر شريك تجاري لـ«أوبن إيه آي»، فقد استقبلت ألتمان استقبالاً حافلاً، ووعدته بالسماح له بإعادة بناء فريقه هناك.

وفي مواجهة خطر فقدان القوة العاملة التي كانت تمثل الأصل الرئيس لـ«أوبن إيه آي»، تراجع مجلس الإدارة عن قراره. فقد تغلب الموظفون والمستثمرون والشركاء التجاريون، الذين أسهمت ثقتهم في نجاح ألتمان، على أولئك المكلفين الإشراف عليه.

فجوة كبيرة

لا تثبت هذه الأمثلة أن المؤسسين لا يمكن الاستغناء عنهم، فقد تضاعفت إيرادات شركة «أبل» أكثر من مرتين خلال السنوات الأولى من تولي جون سكالي، منصبه بعد رحيل جوبز في ثمانينات القرن الماضي، وخلال الفترة الأخيرة، ازدهرت الشركة تحت قيادة تيم كوك منذ وفاة جوبز.

وعندما أُجبر رئيس شركة «أوبر»، ترافيس كالانيك، على الاستقالة في عام 2017، شعر المستثمرون بالقلق من فقدان المؤسس الطموح لهذه الشركة المبتكرة في مجال النقل. وحالياً يترأس خليفته، دارا خوسروشاهي، شركة حققت 193 مليار دولار من إجمالي الحجوزات و10 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر في عام 2025.

عندما يتعلق الأمر بشركات الذكاء الاصطناعي، تتفاقم المشكلة بسبب الفجوة الكبيرة بين معرفة الرئيس التنفيذي بالتقنيات الرائدة، وما يمكن حتى لأعضاء مجلس الإدارة المتمرسين فهمه.

ويضم مجلس إدارة «إنفيديا»، 10 أعضاء منهم: الرئيسة السابقة لشركة «تاكو بيل»، ميليسا لورا، والمحامي البارز في قضايا المحاكمات، ستيفن نيل، والمديرة التنفيذية السابقة للتسويق في «بيبسي كولا» و«الرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية»، دون هدسون. وقد عمل ثلاثة من الأعضاء الـ10 في المجلس لأكثر من 28 عاماً لكل منهم، بينما واحد منهم فقط يقل عمره عن 60 عاماً.

دور محوري

ورغم أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يتمتعون بخلفية تقنية، فإن ظهور رقائق «إنفيديا» وتمويلها كركائز أساسية للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي قد غيّر متطلبات مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الذين تم اختيارهم، على الأقل جزئياً، لأن هوانغ، كان يثق بأنهم لن يقفوا في طريقه.

وإلى جانب التقنيات المتطورة للغاية، يتعامل مجلس الإدارة الآن مع قضايا تتعلق بالتجسس الأجنبي، واستحواذ الجهات التنظيمية، والاحتيال في الأوراق المالية، وضوابط التصدير.

وليس من الصعب تخيل أن أعضاء مجلس إدارة «إنفيديا» يشعرون بأنهم غير قادرين على التعامل مع هذه الأمور.

وتتفاقم التحديات الإدارية الناجمة عن التعقيد التكنولوجي لشركة «إنفيديا» بسبب الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في الاقتصاد الأميركي والأمن القومي.

وقدر تحليل استثماري صدر عام 2026 أن 42 سهماً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي شكلت 60% من مكاسب مؤشر «إس آند بي 500» في عام 2025. وبحلول سبتمبر 2026، كانت «إنفيديا» وحدها تمثل نحو 8.4% من المؤشر.

وأدت عودة هوانغ إلى منصبه إلى دفع موجة صعود أوسع في السوق، ما يؤكد مدى ارتباط مصير القطاع المالي الأميركي ارتباطا وثيقاً بالثقة في صناعة الذكاء الاصطناعي. كما أن الاعتماد على الأمن القومي لا يقل أهمية عن ذلك، فالتكنولوجيا الذكية تدمج بشكل متزايد في الاستخبارات العسكرية، والمراقبة، والعمليات السيبرانية، واللوجستيات، وأنظمة القيادة والتحكم. ويشكل الوصول إلى الحوسبة المتقدمة جوهر التوترات التنافسية مع الصين. عن «فورين بوليسي»

ضمانات حقيقية

تستند ريادة الشركات الكبرى إلى التصور بأن الشركات الأميركية تعمل ضمن نظام من القوانين القابلة للتنفيذ، والرقابة القوية، والمؤسسات الحكومية ذات المصداقية. وهذا ما يميز التكنولوجيا الأميركية عن البدائل الصينية، التي تظل حوكمتها عرضة للتدخل المباشر من الحكومة.

لكن إذا لم تتمكن مجالس الإدارة الأميركية من كبح جماح الرؤساء التنفيذيين الأقوياء بشكل فعال، وإذا كان بإمكان الرئيس التدخل في مداولاتها الداخلية، فإن هذه العوامل المميزة ستنهار. وستتساءل الجهات التي تدرس أي بنية تحتية للذكاء الاصطناعي يمكنها الوثوق بها، عما إذا كانت الشركات الأميركية توفر ضمانات مؤسسية حقيقية.

• الاقتصاد الأميركي والأمن القومي باتا يعتمدان على مجموعة صغيرة من الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا.

• إذا لم تتمكن مجالس إدارة الشركات التكنولوجية من ممارسة السلطة المطلقة، فإن هذه الشركات تصبح غير قابلة للسيطرة.