مديرة مؤسسة نوبل تتنحى.. لأسباب «شخصية وصحية»

أعلنت المديرة التنفيذية لمؤسسة «نوبل» المرموقة، هانا شتيرنه، استقالتها، أول من أمس، بعد أيام من إعلان الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام.

وقالت المؤسسة في بيان إن الصحافية السويدية والمديرة الإعلامية (57 عاماً)، ستتنحى عن منصبها لأسباب «شخصية وصحية».

وقالت هانا شتيرنه: «كانت رحلة رائعة لتطوير أنشطة مؤسسة نوبل والمساهمة في ضمان وصول جوائز نوبل إلى الناس في جميع أنحاء العالم». وأضافت: «أشعر بالفخر إزاء ما حققناه معاً، وبالزملاء ذوي الكفاءة العالية في مختلف المجالات المرتبطة بنوبل».

وتولت هانا شتيرنه إدارة مؤسسة نوبل المرموقة في مطلع عام 2025. وقبل ذلك كانت تتولى رئاسة هيئة البث العامة السويدية «إس في تي».

وتأسست مؤسسة نوبل عام 1900 لإدارة إرث رجل الصناعة السويدي ومخترع الديناميت ألفريد نوبل (1833-1896). وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن مجلس الإدارة سيبدأ عملية اختيار مدير تنفيذي جديد.