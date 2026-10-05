"نوبل للطب 2026" تُمنح للأميركي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيغيمان ويورغ ناغل

مُنحت جائزة نوبل في الطب لعام 2026 إلى الأميركي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيغيمان ويورج ناغل، وفق ما أعلنت لجنة نوبل في ستوكهولم، اليوم.

وأشارت اللجنة إلى أنها منحت الجائزة للباحثين الثلاثة "تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم تنشيطها بالضوء وبعلم البصريات الوراثي (optogenetics)"، وهي تقنية تتيح كشف كيفية تشكيل الخلايا العصبية للذكريات والمشاعر والسلوكيات داخل الدماغ.