توقيف مسؤول سابق في ألمانيا بتهمة التجسس

أوقف المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية «بي إن دي»، أوغست هانينغ، بشبهة التجسس، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية، أمس.

وأفادت النيابة، في بيان، بأنه «يشتبه بقوة في أن هانينغ ارتكب أعمال تجسس تشكل خيانة للبلاد، وجمع معلومات تندرج ضمن أسرار الدولة»، فضلاً عن «محاولة ارتكاب خيانة عظمى، والعمل كعميل لمصلحة جهاز استخبارات».

كما أوقف المدير السابق لمكتبه، مانفريد. د، للاشتباه في تورطه في «المساعدة والتحريض على محاولة ارتكاب الخيانة والتجسس الخياني»، وتجري عمليات تفتيش لمواقع مرتبطة بكلا الرجلين في أماكن عدة، من بينها العاصمة برلين.