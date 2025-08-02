243 مليون دولار غرامة على تسلا في أميركا بسبب حادث مميت

أصدرت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأميركية حكماً بتغريم شركة تسلا 243 مليون دولار، على خلفية حادث تصادم مميت وقع عام 2019، تورّطت فيه سيارة من طراز «موديل إس» مزودة بنظام القيادة الذاتية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الحكم، الصادر عن محكمة اتحادية في ميامي، يُعدّ من الأحكام النادرة التي تُحمّل تسلا المسؤولية القانونية عن حوادث تتعلق بتقنية القيادة الذاتية، وقد يشجّع على فتح المزيد من الدعاوى القضائية ضد الشركة المملوكة لرائد الأعمال إيلون ماسك.

وبحسب تفاصيل القضية، منحت هيئة المحلفين ورثة الضحية نايلب بينافيدس ليون، إضافة إلى صديقها السابق ديلون أنجولو، مبلغ 129 مليون دولار كتعويض عن الأضرار، إلى جانب 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. وقد حمّلت المحكمة شركة تسلا مسؤولية 33% من إجمالي تعويضات الأضرار، أي ما يعادل نحو 42.6 مليون دولار، بينما حمّلت السائق جورج ماكجي مسؤولية 67%، علماً أنه لم يكن ضمن قائمة المدعى عليهم.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه تسلا لتوسيع نطاق اعتمادها على تكنولوجيا القيادة الذاتية، إذ أعلنت مؤخراً خططاً لإطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة تعتمد على إصدار متقدم من برنامج مساعدة السائق.

وتأثر سهم تسلا سلباً بالحكم، حيث تراجع بنسبة 1.8% يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي خسائره منذ بداية العام إلى نحو 25%.