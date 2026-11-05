دفع من ماله نصف مليار ليربح الجمهوريون .. من هو الذي خسر أكثر من ترامب في الانتخابات الأمريكية ؟

رغم أن الأخبار تعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أكبر الخاسرين في ليلة انتخابات التجديد النصفي خلص تقرير لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية إلى أن الملياردير إيلون ماسك كان في صدارة قائمة الخاسرين؛ إذ تبددت حملته التمويلية الضخمة التي ناهزت ما يقرب من نصف مليار دولار وهو الرقم الأعلى الذي يدفعه شخص غير مرشح في التاريخ السياسي للولايات المتحدة بعدما مني المرشحون الذين دعمهم بهزائم ثقيلة في جميع السباقات تقريبا.

وكان ماسك قد رمى بثقله المالي والإعلامي للحفاظ على ولاية تكساس كمعقل تاريخي للجمهوريين، نظرا لكونها المقر الرئيسي لشركتيه «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية و«سبيس إكس» لتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشروع مشترك لتصنيع الرقائق الإلكترونية؛ غير أن رهاناته ارتدت بعكس ما أراد إثر انتزاع الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، وإسقاط المرشحة الديمقراطية جينا هينوجوسا لحاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت.

ويضع هذا التحول المفصلي مالك منصة «إكس» الذي واصل حث ملايين المتابعين على التصويت للجمهوريين حتى اللحظات الأخيرة للاقتراع في موقف سياسي وتجاري حرج؛ إذ يتعين عليه التعامل مع حزب ديمقراطي يعود إلى سدة التشريع والرقابة بقوة، بعد سنوات من خوض ماسك مواجهات علنية ومعاداة صريحة لأجندته وسياساته.

وانخفضت أسهم “سبيس إكس” 5.5% وأسهم “تسلا” 5.1%، وسجل كلاهما أداءً أضعف من السوق، فيما يتوقع محللون وخبراء أن يشدد الديمقراطيون الرقابة على مشاريع مراكز البيانات ويضغطوا لفرض وقف مؤقت على إنشائها مع تزايد المعارضة المحلية بسبب تكاليف الكهرباء، وهي بنية حيوية لسوق محتملة تبلغ 28.5 تريليون دولار روّجت لها “سبيس إكس” للمستثمرين قبل طرحها للاكتتاب العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “لونجبو أسيت مانجمنت” جيك دولارهايد إن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستفرض ضغوطًا على قطاع التكنولوجيا وربما ضغوطًا تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، وأضاف أن على ماسك معالجة علاقة متوترة مع هينوخوسا التي رفعت دعوى للحصول على رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينه وبين أبوت واتهمت الأخير ببيع الولاية عبر صفقات مواتية له، فيما نشر ماسك على “إكس” أن مراكز البيانات في الفضاء “تبدو جذابة للغاية”.