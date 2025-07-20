طعام فاسد يُدخل نتنياهو في أزمة صحية مفاجئة ويُشخّص بالتهاب في الأمعاء

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو تعرّض لأزمة صحية مفاجئة ناتجة عن تسمم غذائي، أدخلته في حالة من الوعكة خلال ساعات الليل.

وأوضح بيان رسمي أن نتنياهو، البالغ من العمر 75 عاماً، خضع لفحوص طبية أظهرت إصابته بالتهاب في الأمعاء وجفاف، ما استدعى تلقيه علاجاً عبر الوريد.

وأضاف البيان أن نتنياهو يخضع حالياً للراحة في منزله وفقاً لتوصيات الأطباء، دون أن تُذكر تفاصيل إضافية بشأن حالته أو مصدر التسمم المحتمل.

وتأتي هذه الأزمة الصحية في ظل سجل طبي حافل لرئيس الوزراء، حيث خضع في وقت سابق لتركيب منظم لضربات القلب، وأُجريت له جراحة في ديسمبر الماضي لاستئصال البروستاتا بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية.