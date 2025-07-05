أسبوع دامٍ على الطرق المصرية.. 9 ضحايا في حادث جديد

قُتل تسعة أشخاص وأُصيب 11 آخرون في شمال مصر السبت، عندما اصطدمت حافلتان صغيرتان على طريق سريع مزدحم في دلتا النيل، حسبما أفادت وزارة الصحة المصرية.

والحادث الذي وقع في المنوفية على بعد نحو 80 كيلومترا شمال القاهرة، هو ثاني حادث مميت على الطريق السريع نفسه في غضون أسبوع واحد.

في 27 يونيو، لقي 19 شخصا حتفهم معظمهم من الفتيات، عندما اصطدمت شاحنة بحافلتهن الصغيرة التي كانت تقلهن إلى مكان عملهن.