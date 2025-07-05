سرقة فيلا وزير الاتصالات في مصر.. والمشتبه به في قبضة الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم السبت، القبض على أحد المتورطين في حادثة سرقة استهدفت فيلا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في محافظة الجيزة، وذلك بعد محاولة فاشلة للهروب من موقع الجريمة.

وبحسب مصادر أمنية، تم ضبط المتهم وبحوزته جزء من المسروقات التي شملت مقتنيات ثمينة، من بينها أوانٍ منزلية وشمعدان مصنوع من الفضة، كان قد استولى عليها بعد تسلقه سور الفيلا والدخول إليها في ساعة متأخرة من الليل، مستغلًا غياب الوزير وسكان المنزل.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المشتبه به لم يكن بمفرده أثناء تنفيذ الجريمة، إذ ترجح التحريات أن هناك شركاء آخرين ساعدوه في عملية التسلل والسرقة، وتعمل أجهزة الأمن حاليًا على تعقبهم.

وكان أحد سكان المنطقة قد تمكن من رصد المشتبه به أثناء محاولته الفرار، وقام بإبلاغ الشرطة، التي انتقلت فورًا إلى مكان الحادث، حيث تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة الطالبية لاستجوابه، وبدأت الجهات المعنية جمع الأدلة والاستماع إلى إفادته.

النيابة العامة بدورها باشرت التحقيق، وأمرت بتكثيف التحريات حول ملابسات الحادث، وسماع أقوال العاملين في المنطقة، إلى جانب ندب فريق من الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الفيلا وتحديد الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

يُذكر أن الدكتور عمرو طلعت يشغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ يونيو 2018، ويُعرف بخبرته الأكاديمية والإدارية، حيث عمل أستاذًا في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ويُدرّس مواد التسويق والإدارة.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث وتحديد كافة المتورطين.