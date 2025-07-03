استمرَت قرابة الساعة.. ما هي أبرز تفاصيل المكالمة بين بوتين وترامب؟

أعلن الكرملين، اليوم، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، تناولت نقاشا مفصلا عن إيران والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها استمرت قرابة الساعة.

وقال المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين، إن ترامب وبوتين أجريا نقاشا مفصلا عن إيران والمنطقة، وشدد بوتين على وجوب تسوية نزاعات الشرق الأوسط "دبلوماسيا"، بما في ذلك الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

كما قال إن "الجانب الروسي شدد على أهمية تسوية كافة القضايا الخلافية والنزاعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية حصرا".

ووصف أوشاكوف المحادثة بين بوتين وترامب بأنها كانت على نفس الموجة، وكانت عملية ومحددة.

وقال الكرملين إن الزعيمين لم يبحثا إمكانية عقد لقاء شخصي.

كذلك قال إن بوتين أبلغ ترامب، خلال مكالمة هاتفية، أن موسكو لن تتراجع عن أهدافها في أوكرانيا، لكنها لا تزال مهتمة بالتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع.

وأوضح أوشاكوف أن ترامب أثار خلال المحادثة الواسعة النطاق مسألة التوصل إلى نهاية سريعة للحرب، وفق ما نقلته "رويترز".

كذلك، أشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات، لكنها لا تزال تركز على معالجة ما تسميها "الأسباب الجذرية" للنزاع، الذي دخل الآن عامه الرابع.