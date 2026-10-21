الكرملين: بوتين يوافق على استئناف المباحثات الثلاثية بشأن أوكرانيا الشهر المقبل

صرح مسؤول في الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق، اليوم الأربعاء، على استئناف المباحثات الثلاثية مع واشنطن وكييف بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال مستشار بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، للصحفيين عقب اجتماع عُقد في سان بطرسبرغ بين الرئيس الروسي ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إن بوتين وافق "من حيث المبدأ" على استئناف المباحثات الثلاثية بعد 10 نوفمبر.

وأوضح أوشاكوف أن المحادثات الثلاثية ستركز على "إرساء نظام أمني لروسيا وأوكرانيا بعد انتهاء الصراع."

وجاءت محادثات ويتكوف مع بوتين بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا ، في وقت يضغط فيه ترامب على كييف للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للقتال.

وأفاد الكرملين بأنه مع بدء المحادثات، وجه بوتين الشكر لترامب وويتكوف على جهودهما لإنهاء الحرب. وأضاف الكرملين أن الاجتماع استمر نحو ثلاث ساعات.

وجاءت زيارة ويتكوف لروسيا بعد يوم من اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعددا من القادة الأوروبيين في العاصمة النرويجية أوسلو.