أكد مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم عقد لقاء منفصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غداً الخميس، في الصين، إلى جانب اجتماعه الثلاثي المقرر بالفعل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيريه ترامب وبوتين.

وسيكون لقاء ترامب مع بوتين هو الأول الذي يجمع الرئيسين منذ اجتماعهما في ألاسكا عام 2025، حيث أجريا محادثات لم تنجح في التوصل إلى اتفاق لتخفيف حدة الحرب الروسية في أوكرانيا.