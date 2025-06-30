الكويت.. «التمييز» تؤيد إعدام حارس مدرسة هتك عرض معلمة بالإكراه

أيدت محكمة التمييز في الكويت حكم الإعدام بحق مقيم من جنسية دولة عربية، يعمل حارساً في إحدى المدارس، بعد إدانته بخطف وهتك عرض معلمة من جنسيته بالإكراه داخل مقر عملها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم قيامه بمباغتة المجني عليها داخل المدرسة أثناء تأديتها لعملها، حيث دخل مكتبها وأغلق الباب خلفه، ثم أقدم على هتك عرضها بالإكراه.

وبحسب تفاصيل القضية، أنكر المتهم ما نُسب إليه، غير أن محضر تفريغ كاميرات المراقبة أثبت الواقعة بشكل قاطع، الأمر الذي دفعه إلى التزام الصمت عند مواجهته بالأدلة.

ورأت المحكمة أن الوقائع والأدلة المقدمة كافية لإثبات الجريمة، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإعدام المتهم شنقاً حتى الموت