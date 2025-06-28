موريشيوس.. ضبط طفل بريطاني بحوزته مخدرات بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني

أوقفت سلطات الجمارك في مطار «سير سيووساغور رامغولام» الدولي في موريشيوس طفلاً بريطانياً يبلغ من العمر ست سنوات، بعد العثور على أكثر من 1.6 مليون جنيه إسترليني من الحشيش مخبأة في حقيبته.

الطفل، الذي وصل إلى الجزيرة الاستوائية يوم الأحد برفقة مجموعة من ستة بالغين بريطانيين، كان يحمل 14 كيلوغراماً من القنب في حقيبته الصغيرة، فيما عُثر على 17 كيلوغراماً أخرى في أمتعة أحد المرافقين، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 161 كيلوغراماً، وُزّعت على عدد من الحقائب.

الحادثة، التي وصفتها سلطات موريشيوس بأنها "انتهاك غير إنساني" لاستغلال الطفل كوسيلة تهريب، كشفت عن مؤشرات لضلوع عصابة إجرامية منظمة، لا سيما بعد ضبط 11 جهاز تتبّع من نوع «Apple AirTags» وُضعت لتتبع حركة الشحنات المهربة.

الموقوفون الستة، وجميعهم من مقاطعة كامبريدجشير البريطانية، شملوا عاملين في قطاعات متفرقة بينهم منظفون ومتعهّدون وموظفة في حانة، إلى جانب مواطن روماني مقيم في بريطانيا. وقد جرى عرضهم على المحكمة في بلدة ماهيبورغ يوم الإثنين، حيث لا يزالون قيد الاحتجاز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليغراف" فقد أعيد الطفل إلى بريطانيا بعد أن وصل والده إلى موريشيوس لاستلامه، فيما عبّرت عائلات المتهمين عن صدمتها من الحادثة. وقالت والدة أحد الموقوفين إن نجلها تعرّض للخداع بعد أن قُدمت له "عطلة مجانية" دون علمه بأنها واجهة لعملية تهريب دولية.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الاعتقالات الأخيرة لبريطانيين متورطين في تهريب المخدرات بالخارج، من بينهم مضيفة سابقة ألقي القبض عليها في سريلانكا في مايو.

وزارة الخارجية البريطانية أكدت أنها تتابع القضية وتقدّم الدعم القنصلي للموقوفين بالتنسيق مع السلطات في موريشيوس.