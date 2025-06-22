الرسوم الجمركية مصدر قلق للبريطانيين

خلص تقرير إلى أن ثلثي سكان المملكة المتحدة (66%) يعتزمون قضاء عطلاتهم خارج البلاد هذا العام، ولكن يساور القلق نحو 78% من هؤلاء بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية على الأسعار في الوجهات الخارجية، في حين يعتزم 53% منهم تجنب الوجهات التي يعتقدون أن الرسوم الجمركية يمكن أن تؤثر على أسعار المنتجعات بها. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، قال 77% إن سعر الصرف مصدر قلق كبير لهم، كما وجد تقرير الإنفاق في العطلات الصادر عن قسم أموال السفر بمكتب البريد البريطاني، أن المصطافين البريطانيين قاموا بتقييم إسبانيا وتركيا وتايلاند على أنها «الأفضل قيمة مقابل المال» من أصل 39 وجهة حول العالم.