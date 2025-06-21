سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن بلاغات عديدة وردت منذ صباح اليوم، حول حوادث سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن هذه الحوادث تسبب بأضرار مادية في منزل ومركبة في موقع واحد فقط بمنطقة الذنيبة في الرمثا، دون تسجيل أيّة إصابات بشرية أو أضرار في أيّ من المواقع الأخرى، فيما باشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة بالتعامل معها والتحقيق فيها.

وجدّدت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة أجسام مشبوهة قد تكون خطيرة جداً بسبب ما قد تحتويه من مواد متفجرة أو سامّة.