سورية تعلن إلقاء القبض على وسيم الأسد في عملية أمنية مشتركة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن نجاح عملية أمنية محكمة نفذتها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، أسفرت عن القبض على وسيم الأسد، الذي وُصف بأنه من أبرز المطلوبين بتهم تتعلق بتجارة المخدرات وارتكاب جرائم متعددة.

وذكرت الوزارة، عبر منصتها الرسمية، أن العملية نُفذت من خلال كمين أمني وضعته إحدى فرق إدارة المهام الخاصة، وتمكنت خلاله الجهات المختصة من استدراج المتهم والقبض عليه دون وقوع أية مواجهات معلنة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، مشيرة إلى أن التحقيقات ستُستكمل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.