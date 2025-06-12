أشهر «تيك توكر» في العالم يغادر الولايات المتحدة

غادر أشهر الشخصيات على منصة «تيك توك» عالمياً، خابي لام، الولايات المتحدة بعد أن تم احتجازه من قبل سلطات الهجرة في لاس فيغاس، بسبب مزاعم تفيد بأنه تجاوز مدة تأشيرة دخوله، وأكد متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، أن المؤثر السنغالي الإيطالي (لام)، واسمه القانوني سرينج خبان لام، تم احتجازه، يوم الجمعة الماضي، في مطار هاري ريد الدولي.

ومُنح لام خيار «المغادرة الطوعية»، وهي صيغة قانونية تتيح للمحتجزين مغادرة الولايات المتحدة من دون أن يُسجل بحقهم أمر ترحيل رسمي، ما يسمح لهم بإمكانية العودة إلى البلاد لاحقاً.

ويبلغ لام من العمر 25 عاماً، واشتهر عالمياً خلال جائحة «كورونا» من دون أن ينطق بأي كلمة في مقاطع الفيديو الخاصة به، حيث كان يرد بسخرية على مقاطع «حيل الحياة» المبالغ فيها، ويتابع حسابه على «تيك توك» أكثر من 162 مليون شخص. وُلِد لام في السنغال، وانتقل إلى إيطاليا عندما كان رضيعاً برفقة والديه من الطبقة العاملة، ويحمل الجنسية الإيطالية.