«أبل» تُواصِل انتهاج خطوات حذرة في مجال الذكاء الاصطناعي

أبقت شركة «أبل» على الوتيرة الشديدة الحذر لخطواتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، رغم كونها أصلاً متأخرة عن الشركات المنافسة لها، ما أثار استغراب المحللين والمستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في كوبرتينو، أول من أمس: «نحتاج إلى مزيد من الوقت لإتمام عملنا في ما يتعلق بميزات (أداة المساعدة الصوتية سيري) الأكثر شخصنة، لكي تلبي متطلبات الجودة لدينا».

ويشكّل مشروع تحوّل «سيري» الذي أُعلِنَ خلال المؤتمر السابق، في يونيو 2024، أبرز جوانب استراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان يُفترَض بالنظام الجديد «أبل إنتلجنس» الذي يضم سلسلة من الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي أن يُحوّل «سيري» إلى أداة ذكاء اصطناعي فعلية قادرة على تأدية مهام بمجرد طلب شفهي، مع مراعاة المعلومات المتوافرة في رسائل البريد الإلكتروني والصور وغيرها.

لكن «أبل» اضطرت إلى تعليق أو تأجيل بعض العناصر، ومن بينها تطوير المساعد الصوتي.

وفيما تُصدر «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«ميتا»، إعلانات متتالية لأحدث التحسينات في أدواتها المساعِدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تتعزز قدراتها واستقلاليتها باستمرار، ركّزت «أبل» على الكشف عن أنظمة تشغيل وتصميمات جديدة للواجهات.

ورأى المحلل في «إيماركتر»، غادغو سيفيلا، أن «التأخيرات الإضافية الحاصلة تعكس ربما حالة إنهاك في الإمكانات الابتكارية (للشركة)، أو عدم قدرة على تحديد اتجاه واضح في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف أن «موقف (أبل) المتردد، يهدد بتثبيط حماسة المستثمرين، خصوصاً أن شركات منافسة على غرار (سامسونغ) و(غوغل)، تعد بدمج كبير للذكاء الاصطناعي في الموديلات المقبلة» من أجهزتها.

ولاحظت مديرة الأبحاث في «آي دي سي» نبيلة بوبال، أن «الترجمة الفورية تُمثل تقدماً كبيراً في (أبل إنتلجنس) ينبغي عدم الإقلال من شأنه، مع أن (سيري) لم يخضع لتحديث شامل يُرضي النقاد». وأضافت «إنها واحدة من أكثر ميزات الذكاء الاصطناعي شعبية».

وأعرب خبراء عن ارتياحهم للإعلان الأبرز بالنسبة إلى المطورين، وهو أنهم سيتمكنون من الوصول مباشرةً إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التي يوفرها «أبل إنتلجنس» لتصميم تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي تعمل حتى في وضعية عدم الاتصال بالإنترنت.

ووصف غادغو سيفيلا هذه الخدمة بأنها «تنازل مناسب، مع مراعاة متطلبات الخصوصية والأمان، وهي تتيح لشركة (أبل) أن تُراجِع استراتيجيتها الأوسع، بينما يصمم الناشرون تجارب ذكاء اصطناعي مدمجة في نظام (أبل)».