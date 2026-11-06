15 خبيراً إماراتياً يستكشفون منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في وادي السيليكون بالولايات المتحدة

يقوم حاليا 15 خبيراً إماراتياً في مجال الذكاء الاصطناعي بزيارة دولية إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة، تستمر خمسة أيام لدراسة التقنيات والقرارات التي تقف وراء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتقييمها، والاطلاع على المسار الذي ينقلها من البحث إلى الاستخدام العملي على نطاق واسع.

وتأتي الزيارة ضمن مسار الذكاء الاصطناعي في برنامج خبراء الإمارات ويشارك الخبراء خلالها في جلسات ولقاءات مع شركات "آبل" و"سكيل إيه آي" و"أوبن إيه آي" و"إنفيديا"، إلى جانب معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، للتعرّف مباشرة إلى تجارب هذه المؤسسات في تطوير النماذج، ودعم الشركات الناشئة، وبناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

وقال يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة: تعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة على بناء واحدة من أكثر الشراكات تأثيراً في مجال التقنيات المتقدمة، بدعم من استثمارات كبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتمنح هذه الزيارة الخبراء الذين سيقودون المرحلة المقبلة، فرصة محورية للتواصل مع الشركات والباحثين الذين يساهمون في تطوير هذا القطاع وتعزيزه، من خلال التفاعل مع الشركات والباحثين وسيكتسب الخبراء الإماراتيون رؤى عملية، ويؤسسون علاقات من شأنها الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتعميق التعاون بين البلدين.

يترأس الوفد أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات الأمين العام لمؤسسة الإمارات ويضم أعضاء لجنة برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي"، شمسة جبر الفلاسي، والدكتور يوسف الحمادي، ومحمد جلال الريسي، وأندرو آرتشر، إضافة إلى محمد القبيسي عضو في لجنة برنامج خبراء الإمارات.

والخبراء هم عنود الكثيري، ومريم المنصوري، والعقيد محمد العبيدلي، وحمدان العامري، ودرويش المرر، والمهندس عبدالعزيز نبيل، والمهندس أحمد حمرعين، والمهندس عبدالله الحمادي، والمهندس ياسر الشحي، ومي الهاجري، والمهندسة آسيا الشحي، ونقيب مهندس سيف الحاج، وملازم أول حمدان آل علي، والدكتورة مريم الحربي، والمهندس أحمد الشحي.

ويجمع الخبراء المشاركون خبرات متنوعة تمتد عبر العمل الحكومي والقطاعات الحيوية والمؤسسات الوطنية الرائدة، في مجالات هندسة الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والطاقة والخدمات المالية والصحة العامة والفضاء.

ويضم الوفد ستة من خريجي برنامج خبراء الإمارات وزملائه، وهم الدكتور عبدالله الشمري، وسمية الهاجري، والدكتور خالد النقبي، والبروفيسورة هدى الخزيمي، وإيمان المغيري، وكلثم علي ويشاركون خبراتهم العملية وتجاربهم في الدفعات السابقة مع بقية أعضاء الوفد، بما يعمّق النقاش ويربط ما يكتسبه المشاركون خلال الزيارة بأولويات القطاعات التي يمثلونها في دولة الإمارات.

ويوفر برنامج الزيارة إلى وادي السيليكون للمشاركين فرصة للاطلاع المباشر على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي والنماذج المتقدمة، ونمو الشركات التقنية، والقرارات التي تحدد انتقال الابتكارات من مرحلة البحث إلى الاستخدام العملي.

ويبحث البرنامج سبل التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لتطوير البنية التحتية والخبرات والعلاقات المؤسسية اللازمة لبناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبدأت أنشطة البرنامج اليوم بزيارة شركة "آبل" والتي اطّلع خلالها المشاركون على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على الأجهزة نفسها، ودور تصميم المنتجات في حماية الخصوصية مع اتساع استخدام هذه التقنيات في الحياة اليومية.

وخلال الأيام المقبلة، ستركز الزيارة على سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وجودة البيانات وسبل توظيفها في تطوير النماذج، إذ سيبحث المشاركون كيفية تطوير الأنظمة المتقدمة وتقييمها، ويلتقون مؤسسي الشركات الناشئة والشركات الواعدة للتعرف على كيفية تحول الأفكار التقنية إلى شركات قادرة على جذب الاستثمار والنمو والوصول إلى المستخدمين.

وفي شركة "سكيل إيه آي"، يستكشف المشاركون دور البيانات عالية الجودة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيزها، وأهمية ذكاء البيانات في تحسين أداء النماذج.

وتتناول الزيارة أيضا سبل بناء الشركات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق أعمالها، وتحويل القدرات التقنية إلى حلول عملية وفرص تجارية.

ويتناول البرنامج كذلك الصلة بين البحث العلمي وتأسيس الشركات.. ففي مختبر معهد النماذج التأسيسية بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، سيتعرف المشاركون على الأبحاث الجارية في مجال النماذج التأسيسية، ويناقشون كيفية انتقال مخرجات البحث إلى تطبيقات عملية.

وفي شركة "أوبن إيه آي"، يبحث الوفد كيفية تطوير النماذج المتقدمة وتقييمها، بما في ذلك القرارات المرتبطة بإعداد الأنظمة المتقدمة وطرحها للاستخدام.

أما اليوم الأخير، فسيُخصص للبنية التحتية اللازمة لدعم الذكاء الاصطناعي على نطاق وطني وفي شركة "إنفيديا"، سيطلع المشاركون على كيفية تطوير قدرات الحوسبة، وسبل تعاون شركات التكنولوجيا مع الحكومات الساعية إلى بناء قدراتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتُعد زيارة وادي السيليكون واحدة من ثلاث رحلات دراسية دولية ضمن مسار الذكاء الاصطناعي في برنامج خبراء الإمارات، إلى جانب كندا والصين.

وتتيح هذه الرحلات للمشاركين التعرف على مناهج متنوعة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وسياساته، وتحويل الأبحاث والابتكارات إلى تطبيقات عملية وتجارية، وتطبيقها ضمن أبرز المنظومات التقنية العالمية.