من هو رئيس «إمبراطورية آبل» الجديد .. أين كان مختفياً وكم يبلغ راتبه ؟

تولى جون تيرنوس، مهندس الأجهزة المخضرم في آبل، منصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفا لتيم كوك، ليصبح الرجل المسؤول عن قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. وكشفت تقارير أن تيرنوس سيحصل على راتب أساسي سنوي يبلغ 3 ملايين دولار، إلى جانب حزمة أسهم مستهدفة تصل قيمتها إلى 55 مليون دولار.

وتيرنوس ليس وافدًا جديدًا على آبل؛ فقد انضم إليها عام 2001 ضمن فريق تصميم المنتجات، ثم أصبح نائبًا لرئيس هندسة الأجهزة في 2013، قبل أن ينضم إلى الفريق التنفيذي عام 2021 بصفته نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة. وخلال هذه السنوات، أشرف على فرق عمل مسؤولة عن أجهزة iPhone وiPad وMac وApple Watch وAirPods وVision Pro.

وكشفت صحيفة "الغارديان" أن تيرنوس لعب دورًا بارزًا في إطلاق خطوط منتجات مثل iPad وAirPods، كما كان من القيادات المهمة في انتقال أجهزة Mac من معالجات Intel إلى رقائق آبل الخاصة، وهي خطوة ساعدت على تعزيز أداء أجهزة الشركة ومبيعاتها.

من هو جون تيرنوس؟

تيرنوس مهندس ميكانيكي تخرج في جامعة بنسلفانيا عام 1997، حيث كان أيضًا عضوًا في فريق السباحة الجامعي. وقبل انضمامه إلى آبل، عمل مهندسًا ميكانيكيًا في شركة Virtual Research Systems المتخصصة في تقنيات الواقع الافتراضي.

وعلى عكس بعض الرؤساء التنفيذيين الذين صنعوا حضورهم الإعلامي قبل تولي المنصب، ظل تيرنوس شخصية منخفضة الظهور نسبيًا. وتصفه تقارير إعلامية بأنه مدير هادئ يميل إلى التركيز على الهندسة والمنتجات أكثر من الخطابات الاستعراضية.

ويخلف تيرنوس تيم كوك في لحظة يصعب فيها تكرار النمو الهائل الذي شهدته آبل خلال السنوات الماضية. فقد ارتفعت القيمة السوقية للشركة خلال عهد كوك من نحو 350 مليار دولار إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، بينما توسعت أعمالها لتشمل الخدمات والأجهزة والرقائق الخاصة بها.

لكن التحدي الأكبر أمام الرئيس التنفيذي الجديد قد يكون الذكاء الاصطناعي. فبينما حققت شركات التكنولوجيا المنافسة تقدمًا سريعًا في نماذج الذكاء الاصطناعي والخدمات القائمة عليها، واجهت آبل انتقادات بسبب بطء تقدمها، خصوصًا فيما يتعلق بـSiri وApple Intelligence.

وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى إن تيرنوس يرث من كوك فجوة واضحة في منتجات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية، مع خطط لإعادة تطوير Siri بالاعتماد على تقنيات Gemini من Google.

ولن يحصل تيرنوس على فترة طويلة لالتقاط الأنفاس. فآبل تستعد لإطلاق منتجات جديدة، وسط توقعات بأن تشمل أجهزة iPhone وApple Watch وAirPods، مع ترقب كبير لأول هاتف آيفون قابل للطي. وفي الوقت نفسه، يتعين عليه التعامل مع تحديات التصنيع وسلاسل الإمداد والعلاقة المعقدة مع الصين، التي تمثل سوقًا مهمة ومركزًا أساسيًا في منظومة إنتاج آبل.

أما كوك، فلن يبتعد تمامًا؛ إذ انتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة آبل (Executive Chairman)، ما يمنحه دورًا في العلاقات الخارجية والسياسات العالمية، مع بقائه قريبًا من الشركة خلال مرحلة الانتقال.



