المجر: إقرار مشروع الانسحاب من «الجنائية الدولية»

وافق البرلمان المجري، أمس، على مشروع قانون لبدء عملية تستمر عاماً لانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، إذ ترى حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أن المحكمة أصبحت «مسيسة».

وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة بأغلبية 134 صوتاً مقابل معارضة 37 صوتاً.

وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من أبريل الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج، في تحدٍّ لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وعبّرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة.