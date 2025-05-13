الخيول العربية ترافق موكب ترامب في قصر اليمامة (فيديو)

وثق مقطع فيديو لقناة الإخبارية السعودية لحظة وصول موكب الرئيس الأميركي دونالد ‎ترامب اليوم إلى قصر اليمامة في الرياض حيث رافقت موكبه الخيول العربية ، فيما لفتت ربطة عنق الرئيس الأميركي الأنظار بلونها البنفسجي تناغما مع لون السجادة الأرجوانية المعدة لاستقبال كبار الضيوف..

وفي الفيديو، رافقت الخيول العربية موكب الرئيس الأميركي حتى باب الديوان الملكي بقصر اليمامة في مستهل مراسم الاستقبال الرسمي لترامب في السعودية .

وخلال مراسم استقبال ترامب، تم تقديم القهوة السعودية له مرتين، الأولى عقب وصوله لمطار الملك خالد، والثانية لدى وصوله إلى قصر اليمامة.

كما ظهرت خلال مراسم استقبال ترامب السجادة الأرجوانية التي تعد رمز حفاوة سعودية في استقبال كبار ضيوف المملكة.

وقد ارتدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ربطة عنق بنفسجية تناغماً مع لون السجادة، المستوحاة من نبتة الخزامى الشهيرة في صحراء نجد، المعروفة بـ"اللافندر"، هي إحدى النباتات العطرية التي تنمو في مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وتتميز النبتة بأزهارها ذات اللون البنفسجي الهادئ، ورائحتها الزكية التي ترمز في الثقافة المحلية إلى الصفاء والضيافة.