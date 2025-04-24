باكستان تعلن طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، طرد عدد من الدبلوماسيين الهنود وتعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الهنود، في تصعيد جديد للتوترات بين الجارتين.

وجهت إسلام آباد تحذيراً شديد اللهجة للهند، مؤكدة أن "أي محاولة من جانب نيودلهي لإغلاق أو عرقلة إمدادات نهر السند ستُعتبر عملاً عدائيًا يُرقى إلى مستوى إعلان الحرب"، وفق بيان رسمي.