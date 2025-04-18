السعودية تمنع دخول حاملي التأشيرات لمكة باستثناء القادمين بتأشيرة حج بدءاً من هذا الموعد
أعلنت وزارة الداخلية، عن منع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الأول من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م .
وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أنه يمنع دخول حاملي التأشيرات بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة باستثناء القادمين بتأشيرة حج.
وأكدت أن ذلك يأتي محافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.
📹| اعتبارًا من الثلاثاء (1) ذي القعدة 1446هـ (29 أبريل 2025م) منع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج.— وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) April 18, 2025
#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/XvZ0KqVWXw
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