السعودية تمنع دخول حاملي التأشيرات لمكة باستثناء القادمين بتأشيرة ⁧‫حج بدءاً من هذا الموعد

أعلنت وزارة الداخلية، عن‬⁩ منع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي ⁧‫التأشيرات‬⁩ بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة ⁧‫حج، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الأول من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م .

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أنه يمنع دخول حاملي التأشيرات بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة باستثناء القادمين بتأشيرة ⁧‫حج.

وأكدت أن ذلك يأتي محافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.