أميركا.. قتيل وجرحى بإطلاق نار بجامعة ولاية فلوريدا

أفادت تقارير إعلامية بمقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين اليوم، أحدهم في حالة حرجة، بعد إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا الأميركية، وأن الشرطة احتجزت مشتبها به.

وذكرت "إن.بي.سي" نيوز أن شخصا لقي حتفه، وذلك بعد أن أفادت تقارير إعلامية سابقة بنقل ستة أشخاص للمستشفى.

ووردت تقارير عن إطلاق نار في منتصف النهار في مبنى اتحاد الطلاب في حرم جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي عاصمة الولاية. وطُلب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالبقاء في أماكنهم أثناء استجابة الشرطة. ويتوافد أكثر من 42 ألف طالب على الفصول الدراسية في الحرم الجامعي الرئيسي.

وقال مصدران من جهات إنفاذ القانون لشبكة سي.إن.إن إن الشرطة احتجزت أحد المشتبه بهم بعد وقت قصير من إطلاق النار.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى وكالات إنفاذ القانون لتأكيد التقارير أو التعليق على الحادث.

وهذه أحدث حلقة في سلسلة من أحداث العنف الدامي بالأسلحة النارية في الجامعات الأميركية في السنوات القليلة الماضية. ففي عام 2014، فتح أحد طلاب جامعة ولاية فلوريدا النار في المكتبة الرئيسية للجامعة، مما أدى إلى إصابة طالبين وموظف بجروح بينما كان المئات يستعدون للامتحانات.