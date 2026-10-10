المكسيك.. مقتل شخصين في ثاني مواجهة داخل سجن خلال 24 ساعة

قُتل سجينان، أمس، خلال مواجهة جديدة في أحد سجون ولاية سينالوا في غرب المكسيك، حيث كان تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في اليوم السابق، وفقا للسلطات.

ويقع السجن في مدينة مازاتلان السياحية حيث تشهد المدينة أعمال عنف مستمرة مرتبطة بتهريب المخدرات.

ووفق وكالة الأمن في ولاية سينالوا، قام الجيش والشرطة "بتنفيذ تدابير للسيطرة على الوضع" عقب اشتباك الجمعة الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

وقُتل، أول من أمس، تسعة سجناء وزائر، وهو طفل، وأُصيب 16 سجينا، في حادثة إطلاق نار لم تُعرف أسبابها داخل السجن نفسه.