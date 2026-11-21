انخفض ‌سعر ​بتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث ⁠القيمة السوقية، 5.10 بالمئة إلى ليصل إلى ‌55830 دولارا بحلول الساعة ‌0413 بتوقيت جرينتش ‌اليوم .

وكان ‌السعر قد ‌انخفض في وقت ​سابق ‌3.57 ​بالمئة إلى ⁠56813.68 دولار.

وتراجعت بتكوين، أمس، ⁠إلى ما ⁠دون 60000 دولار ⁠للمرة الأولى منذ يوليو، إذ أثرت المخاوف بشأن ‌التقييمات المرتفعة سلبا على تداولات ​الذكاء الاصطناعي والأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر.