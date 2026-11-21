بتكوين تهبط 5.10% إلى 55,830 دولاراً
انخفض سعر بتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، 5.10 بالمئة إلى ليصل إلى 55830 دولارا بحلول الساعة 0413 بتوقيت جرينتش اليوم .
وكان السعر قد انخفض في وقت سابق 3.57 بالمئة إلى 56813.68 دولار.
وتراجعت بتكوين، أمس، إلى ما دون 60000 دولار للمرة الأولى منذ يوليو، إذ أثرت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة سلبا على تداولات الذكاء الاصطناعي والأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر.
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