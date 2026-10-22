استجابة لمناشدة والدتها عبر "الإمارات اليوم".. جامعة الإمارات تكرّم الطالبة الراحلة بينة العلي غيابياً

كرّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة الطالبة المواطنة الراحلة بينة دعيج خلف الكراب العلي غيابياً ضمن خريجي دفعتها، استجابةً لأمنية والدتها التي نشرتها صحيفة "الإمارات اليوم"، وتنفيذاً لتوجيه المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، زكي نسيبة، بتكريمها خلال حفل التخرج، تقديراً لتفوقها الأكاديمي، بعدما وافتها المنية إثر حادث سير على طريق الذيد يوم الجمعة الماضي.

وكان زكي نسيبة قد تفاعل مع مناشدة والدة الطالبة، التي أعربت عن أملها في أن تكرّم الجامعة ابنتها ضمن خريجي دفعتها للعام الأكاديمي 2026-2027، وعلّق على الخبر المنشور في الصحيفة قائلاً: "رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته. وإن شاء الله يتم تكريمها غيابياً في حفل التخريج، مع الدعاء لها بالمغفرة والرحمة ولذويها الصبر والسلوان".

رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته. وانشالله يتم تكريمها غيابيا في حفل التخريج مع الدعاء لها بالمغفرة والرحمة ولذويها الصبر والسلوان https://t.co/pq23bo9c3K — Zaki Nusseibeh (@Zakinus) October 21, 2026

وكانت والدة الطالبة قد أكدت أن ابنتها كانت في سنتها الجامعية الرابعة وعلى مشارف التخرج، وأن تكريمها سيمثل لفتة إنسانية تخلّد ذكراها بين زميلاتها وأساتذتها، بعدما رحلت قبل أن تتمكن من الاحتفال بتخرجها مع أسرتها.

وفارقت بينة العلي الحياة إثر اصطدام شاحنة صهريج محمّلة بمواد بترولية بالمركبة التي كانت تستقلها برفقة زميلتها، أثناء عودتهما من جامعة الإمارات في مدينة العين إلى رأس الخيمة. وأصيبت زميلتها، التي كانت تقود المركبة، بكسر في يدها.

وأشارت والدة الطالبة إلى أن ابنتها قررت في ذلك اليوم، للمرة الأولى، العودة مع صديقتها في مركبتها الخاصة، حتى لا تضطر إلى قطع الطريق بمفردها.

والدة «بينة العلي»: أتمنى تخليد ذكراها بتكريمها ضمن خريجي جامعة الإمارات 2026 - 2027