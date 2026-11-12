من "أسابيع قليلة" إلى "انتهت عسكرياً".. كيف تغيّرت مواعيد ترامب لإنهاء حرب إيران؟

منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية في 28 فبراير 2026، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات التي تحدث فيها عن قرب انتهاء العمليات العسكرية، وحدد مواعيد متتالية لوقف الهجمات، تراوحت بين أربعة أسابيع وأسبوعين أو ثلاثة، وصولاً إلى إعلان انتهاء الأعمال العدائية، والحديث عن تفاهمات مع طهران لإنهاء الصراع.

لكن هذه التصريحات لم تضع حداً نهائياً للمواجهة، إذ عادت العمليات العسكرية بعد فترات من التهدئة، وتعثر مسار المفاوضات أكثر من مرة، فيما أعاد تصريح ترامب الأخير، في 9 نوفمبر، بشأن انتهاء إيران عسكرياً "فعلياً"، طرح التساؤلات بشأن ما إذا كانت الحرب تقترب من نهايتها بالفعل.

مواعيد متتالية لإنهاء الحرب

في الأول من مارس، بعد يوم واحد من بدء الحرب، قدّر ترامب أن تستمر العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران نحو أربعة أسابيع أو أقل، قبل أن يعود في 31 مارس ويقول إن الولايات المتحدة قد تنهي حملتها العسكرية خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ليس شرطاً لإنهاء العمليات.

وفي 7 أبريل، وافق ترامب على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين، استجابة لطلب باكستان، وبشرط موافقة طهران على الفتح الفوري والآمن لمضيق هرمز. ومثّل وقف إطلاق النار آنذاك فرصة لفتح مسار تفاوضي ينهي الحرب، إلا أن الهدنة لم تتحول إلى تسوية دائمة للصراع.

إعلان انتهاء الأعمال العدائية ثم تفاهمات مع طهران

وفي الأول من مايو، أبلغ ترامب الكونغرس الأميركي رسمياً بأن الأعمال العدائية التي بدأت ضد إيران في 28 فبراير قد انتهت، مستنداً إلى وقف إطلاق النار الذي بدأ في 7 أبريل، ومشيراً إلى عدم وقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية والإيرانية منذ ذلك التاريخ، رغم استمرار الحصار البحري والخلاف بشأن الوضع العسكري.

وفي يونيو، عاد الحديث عن قرب التوصل إلى تسوية. ففي 11 يونيو، قال ترامب إن الولايات المتحدة توصلت إلى "تسوية كبيرة" مع إيران، وإن مضيق هرمز سيفتح رسمياً بعد توقيع الاتفاق.

وفي 15 يونيو، أعلن مسؤولون أميركيون توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، قبل أن تؤكد طهران في 17 يونيو توقيعها إلكترونياً. لكن المذكرة لم تحسم جميع الملفات الخلافية، خصوصاً ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولم تتحول إلى اتفاق سلام نهائي.

عودة المواجهة وتأجيل هجوم جديد

وفي 8 يوليو، أعلن ترامب أن الاتفاق المؤقت مع إيران أصبح "منتهياً"، بعد تجدد الهجمات العسكرية وتبادل الضربات بين الجانبين، في تطور أعاد المواجهة إلى الواجهة بعد فترة من التهدئة.

وفي الأول من أغسطس، أعلن ترامب إلغاء هجوم أميركي واسع كان مقرراً على إيران، بعد طلب من طهران ودول إقليمية منح المفاوضات وقتاً إضافياً للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز والملف النووي، ما أعاد الرهان على المسار الدبلوماسي لتجنب تصعيد جديد.

9 نوفمبر.. إيران "انتهت عسكرياً فعلياً"

وفي أحدث تصريحاته، في 9 نوفمبر، قال ترامب إن إيران "انتهت عسكرياً فعلياً"، وإن واشنطن ستُبقي الوضع على حاله، لكنه أكد أن القوات الأميركية لا تزال مستعدة للتحرك إذا تغيرت الظروف.

وجاء التصريح في وقت استمر فيه الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع تنفيذ ضربات عسكرية أميركية محدودة، ما يعكس استمرار التوتر رغم الحديث عن انتهاء القدرات العسكرية الإيرانية.

وبين المواعيد التي حددها ترامب لإنهاء العمليات، وإعلانات النصر والتهدئة، ثم عودة المواجهات والتلويح باستئناف الهجمات، بقيت نهاية الحرب دون تسوية دائمة، لتظل تصريحاته الأخيرة بشأن انتهاء إيران عسكرياً موضع تساؤل بشأن ما إذا كانت تمهد فعلاً لمرحلة جديدة من التهدئة، أم أنها محطة أخرى في سلسلة المواعيد والإعلانات المتغيرة.

فهل يكون تصريح 9 نوفمبر بداية النهاية، أم أن الحرب لا تزال مفتوحة على احتمالات التصعيد؟