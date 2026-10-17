قبل أيام من دخولها حيّز التنفيذ.. ترامب يعفي من عقوبات مرتبطة بروسيا

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، إعفاء من عقوبات ​ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب ‌قانون وقعه الشهر الماضي، ​بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء نفطها وغازها.

وقال ترامب، في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وكان التشريع سيفرض رسوما جمركية تصل إلى 100 بالمئة خلال ‌30 يوما على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة ‌للنفط الخام أو الغاز الروسي، وكذلك على ‌أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوما من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر ​خمس دول تساعد روسيا على ‌التهرب من العقوبات.