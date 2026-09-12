أميركا تحدد مواعيد مرور الناقلات عبر "هرمز"

طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز ⁠الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية ‌لها، وذلك بعد أن صعدت إيران ‌من هجماتها على السفن ‌التي تبحر ليلا، بحسب ​صحيفة "فاينانشال تايمز".

وتقدم ‌واشنطن منذ ‌مايو حماية جوية للسفن ​التي ‌ترغب ​في الإبحار عبر ⁠مسار يمر بمحاذاة ساحل سلطنة عمان ​على ⁠الجانب ⁠الجنوبي للمضيق.

وقالت الصحيفة، نقلا عن رسائل بريد ⁠إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأميركي إلى المستشارين البحريين، إن الفترة التي تتم خلالها ‌حماية السفن تم تقليصها ​إلى فترتين زمنيتين محددتين يوميا منذ بداية شهر سبتمبر.