بقيادة الأمم المتحدة.. بوتين يقترح تشكيل "حكومة مؤقتة" في أوكرانيا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع أوكرانيا مؤقتاً تحت إشراف الأمم المتحدة لانتخاب ما وصفها بحكومة أكثر "كفاءة"، وذلك في أحدث محاولة من بوتن للطعن في شرعية حكومة كييف.

أما أوكرانيا، فاتهمت كييف بوتين بطرح أفكار "مجنونة" لتأخير التقدم نحو اتفاق سلام - يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب - في وقت أصر فيه البيت الأبيض على أن دستور أوكرانيا وشعبها سيقرران مصيرها.

وتأتي تصريحات بوتين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوسط لوقف إطلاق النار في الحرب بين البلدين، التي دخلت عامها الرابع.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الجانبين اتفقا على هدنة محدودة في البحر الأسود.

إلا أن روسيا طرحت بعد ذلك قائمة شروط من بينها رفع بعض العقوبات الغربية، ما أثار مخاوف من أن موسكو تحاول عرقلة أي تحرك نحو وقف إطلاق النار.