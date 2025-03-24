أمير الكويت: لا وحدة وطنية بدون ترسيخ الهوية

شدد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد على أن الهوية الوطنية على قمة الأولويات، مرددًا أنه لا وحدة وطنية من دون ترسيخ الهوية التي تشكل سياجاً يحمي الكويت في مواجهة الشدائد والتهديدات.

جاء ذلك في كلمة وجهها إلى الكويتيين مساء الأحد، جرياً على عادته السنوية بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وبينما وجه أمير الكويت الجهات الحكومية إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية، طالب الجميع بالابتعاد عن كل ما يضر مصالح الوطن والمواطنين.

استهل أمير الكويت كلمته بالقول: "ألتقي بكم في هذه الليلة المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان لنهنئ الجميع بهذا الشهر الفضيل أعاده الله عليكم وعلى وطننا الغالي وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ألتقي بكم في ظل هذه الأجواء الإيمانية المباركة وأدعوكم لاغتنام نفحات وصفاء ما تبقى من شهر رمضان وعقد العزم على فتح صفحة جديدة أعلاها مخافة الله والتوكل عليه، وأساسها التحلي بالفضائل والطاعات، وهدفها فعل الخيرات واجتناب المعاصي والآثام، ورائدها إشاعة روح المحبة والتفاؤل والتسامح والتفاهم والبعد عن كل الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية".