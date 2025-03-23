رئيس الوزراء الكندي: لن نتفاوض مع ترامب حتى يحترم دولتنا

قال رئيس وزراء كندا الجديد مارك كارني، إن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون مضرة للأمريكيين أنفسهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام غربية، أشارت إلى قول كارني إن بلاده لن تتفاوض مع ترامب إلا عندما يظهر الاحترام لكندا كدولة ذات سيادة.

وتابع: "رغم ذلك، فإننا واثقون من أن المفاوضات مع إدارة ترامب ستكون شاملة"، مضيفا: "احترام سيادتنا ليس شيئا كبيرا نطلبه من ترامب".

وأدى إعلان ترامب عن تطبيق رسوم جمركية إضافية على كندا بنسبة 25% إلى توتر العلاقات بين البلدين، خاصة مع بداية تطبيق تلك الرسوم خلال مارس الجاري.

وشملت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب جميع المنتجات الكندية التي تستوردها الولايات المتحدة، وهو دفع كندا لاتخاذ إجراءات مماثلة بفرض رسوم إضافية قيمتها 25 في المئة على الكهرباء التي تحصل عليها الولايات المتحدة الأمريكية منها، وهي الخطوة التي قال البيت الأبيض إنها قد تؤدي إلى ما وصفه بـ "عواقب وخيمة".

يذكر أن ترامب أدلى بتصريحات صحفية تحدث فيها عن ضم كندا للولايات المتحدة الأمريكية، مدعيا أن الكنديين يستغلون بلاده منذ سنوات، وقال إن واشنطن تدعم أوتاوا بـ 200 مليار دولار سنويا.