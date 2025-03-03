حاملة طائرات أميركية تصل إلى كوريا الجنوبية

قالت القوات البحرية في كوريا الجنوبية إن حاملة الطائرات الأميركية «كارل فينسون»، وصلت إلى مدينة بوسان، أمس.

وأضافت أن الزيارة جزء من التزام «راسخ» من الولايات المتحدة بالردع الموسع، وإظهار استعداد التحالف العسكري بين سيؤول وواشنطن لمواجهة كوريا الشمالية، وقالت إن حاملة الطائرات تعمل بالطاقة النووية، وانضمت إليها السفينة الحربية «برينستون» والمدمرة «ستيريت» المزودتان بصواريخ موجهة.

وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز استراتيجية، الشهر الماضي، وأمر بالاستعداد الكامل لاستخدام قدراتها الهجومية.