الصين تفرض رسوماً جمركية على واردات أميركية

قالت الصين، أمس، إنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 10% على بضائع صينية.

كما أعلنت وزارة المال الصينية أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على وارداتها من النفط الخام، والآلات الزراعية، والمركبات الكبيرة، والشاحنات الصغيرة من أميركا.

وأوضحت الصين، التي تعد سوقاً رئيسة لصادرات الطاقة الأميركية، أن الرسوم الجمركية الجديدة هي بمثابة رد على «زيادة الرسوم الجمركية الأحادية الجانب» التي أعلنتها واشنطن، أخيراً، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ الإثنين المقبل.