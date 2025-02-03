مصر تدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جيبوتي، محمود علي يوسف، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.

وقال المتحدث - في بيان صحافي نشره على صفحة الرئاسة بموقع «فيس بوك» - إن «اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة والاستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين».