نتنياهو يسمي عملية جنين بـ"الجدار الحديدي".. ويحدد الهدف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بالضفة الغربية.

وقال نتنياهو أن العملية العسكرية التي بدأتها قوات الأمن في جنين في شمال الضفة هدفها "استئصال الإرهاب" حسب تعبيره.

وأضاف في بيان إن قوات الأمن بدأت "اليوم عملية عسكرية واسعة وذات أهمية لاستئصال العنف في جنين" أطلق عليها اسم "الجدار الحديدي".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة نحو 35 آخرين في العملية الإسرائيلية في جنين .