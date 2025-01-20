قرار جديد بشأن دخول السوريين إلى مصر

قال القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق السفير أسامة خضر، أنه في ضوء العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوري، تم فتح باب التأشيرات لعدد من السوريين.

وأضاف أسامة خضر، أنه تم فتح باب التأشيرات للطلبة السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية، وللمستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك لأزواج وزوجات المواطنين المصريين، بحسب ما نقلت جريدة "الوطن" المصرية.

وأكد خضر أن الفيزا للطلبة السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية، وللمستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك لأزواج وزوجات المواطنين المصريين.

وكانت وكالات الأنباء قد تداولت قرارا الشهر الماضي بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى مصر دون الحصول على الموافقة الأمنية.

وأوضحت أن القرار تضمن توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر.

كما شمل القرار وقتها منع دخول السوريين سواء كانوا زوج أو زوجة لمصري أو مصرية دون موافقة أمنية.

وتشير تقديرات مفوضية اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء العالم يبلغ نحو ستة ملايين، معظمهم في الدول المجاورة. وتتوقع المفوضية عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة.