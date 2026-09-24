الشرع يدوّن آية قرآنية في سجل زوار الأمين العام للأمم المتحدة.. ما هي؟

دوّن الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، آية قرآنية في سجل زوار الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب الشرع في سجل الزوار الآية 105 من سورة التوبة، التي جاء فيها: "وَقُلِ اعمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالمُؤمِنُونَ".