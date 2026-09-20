أصالة نصري: "أنا صناعة مصرية"

قالت المطربة السورية أصالة نصري أنها مدينة لمصر وشعب مصر على الفترة التي عاشتها في القاهرة، وأحست خلالها أنها في بلدها.

وأضافت المطربة السورية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" عبر شاشة MBC مصر مساء أمس السبت: "أنا تربية وصناعة مصرية، ربنا يديم مصر ويديم كل الشعب المصري". وأكدت أنها "كانت تعيش في مصر كأنها في بلدها سوريا".

وكان الآلاف من محبي أصالة قد حضروا حفلها وتمايلوا على أغانيها ليلة الخميس، في صالة الفيحاء الرياضية، في دمشق، بعد غياب 15 عاماً، وردّدوا معها كلمات وألحانا حفظوها وأحبّوها، فيما غلبت الدموع عددا من الحاضرين. وغنّت أصالة أعمالا من ألبومها الجديد "الألبوم السوري" الذي يضم 14 أغنية من التراث المحلي المرتبط بعدد من المحافظات السورية، فضلا عن أغنية باللغة الكردية.

وأعربت أصالة عن فرحتها التي لا توصف بالعودة إلى بلدها، مؤكدة أن نجاح الحفل جاء بجهود مجموعة كبيرة من محبيها ومساعديها وعلى رأسهم زوجها وأخوها.

حيث استعاد المشروع ألوانا غنائية ولهجات من دمشق وحلب وحوران والسويداء والساحل والجزيرة والبادية ومناطق سورية أخرى، في عمل وصفته أصالة بأنه احتفاء بالتنوع الثقافي والاجتماعي للبلاد.

واكتسب الألبوم رمزية خاصة في بلد لا يزال يحاول تجاوز انقسامات خلفتها سنوات النزاع.