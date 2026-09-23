الشرع أمام الأمم المتحدة: الجولان سيبقى أرضا سورية

تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى، سيبقى أرضا سورية.

وقال الشرع في كلمته "لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية"، مشددا على أن "جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497" الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار الدولة العبرية ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا.