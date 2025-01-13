10 قتلى في انزلاقات أرضية بالبرازيل

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء انزلاقات أرضية ناجمة من أمطار غزيرة في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل ، فيما فقد شخص آخر، وفق ما أعلنته فرق الإطفاء البرازيلية.

ووجّه روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس، عبر شبكات للتواصل الاجتماعي، رسالة تضامن مع ضحايا الانزلاقات الأرضية الليلة الماضية في مدينة إيباتينغا.

ووضع في تصرّف البلدية، كل ما لدى الولاية من وسائل للمساعدة في إنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة.