مقتل 3 أشخاص جراء تحطم طائرة مائية في أستراليا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون، جراء حادث تحطم طائرة مائية كان على متنها سبعة أشخاص عندما تحطمت أثناء إقلاعها أمس بالقرب من جزيرة روتنست غرب أستراليا.

وقال روجر كوك، رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الشرطة انتشلت ثلاث جثث من الحطام خلال الليل، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ الركاب الأربعة الآخرين وهم في حالة مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية المناسبة.