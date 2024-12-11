عطل مفاجئ يصيب تطبيقي واتساب وإنستغرام عالمياً

شهد مستخدمو تطبيقي واتساب وإنستغرام التابعين لشركة "ميتا" عطلًا مفاجئاً، أدى إلى توقف خدمات التطبيقين في مناطق مختلفة حول العالم، مساء الأربعاء.

وأفاد العديد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي بتعذر إرسال الرسائل عبر واتساب أو تحديث الصفحات وتحميل المحتوى على إنستغرام.

وبحسب التقارير الأولية، ظهر العطل بشكل متزامن في أوروبا، الشرق الأوسط، آسيا، وأمريكا اللاتينية، فيما لم تصدر شركة "ميتا" حتى الآن توضيحاً رسمياً بشأن سبب العطل أو المدة المتوقعة لإصلاحه.

يجدر بالذكر أن هذه الأعطال ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت تطبيقات "ميتا" حوادث مشابهة في فترات سابقة، مما أثار تساؤلات حول موثوقية الخدمات الرقمية التي تعتمد عليها شريحة ضخمة من المستخدمين عالمياً.